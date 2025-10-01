Festival Landes Aquarelle Essayez-vous à l’aquarelle Morcenx-la-Nouvelle
Festival Landes Aquarelle Essayez-vous à l’aquarelle
Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes
Gratuit
2025-10-01
Avec Emmanuelle Germaneau et Pierre valincourt, pas d’hésitation, essayez-vous à l’aquarelle.
Matériel fourni
English : Festival Landes Aquarelle Essayez-vous à l’aquarelle
With Emmanuelle Germaneau and Pierre Valincourt, don’t hesitate to try your hand at watercolor.
Materials provided
Free
German : Festival Landes Aquarelle Essayez-vous à l’aquarelle
Mit Emmanuelle Germaneau und Pierre valincourt zögern Sie nicht, sondern versuchen Sie sich in der Aquarellmalerei.
Material wird zur Verfügung gestellt
Kostenlos
Italiano :
Cimentatevi nella pittura ad acquerello con Emmanuelle Germaneau e Pierre Valincourt.
Materiale fornito
Gratuito
Espanol : Festival Landes Aquarelle Essayez-vous à l’aquarelle
Pruebe a pintar con acuarela con Emmanuelle Germaneau y Pierre Valincourt.
Materiales proporcionados
Gratis
