Festival Landes Aquarelle Essayez-vous à l’aquarelle Morcenx-la-Nouvelle

Festival Landes Aquarelle Essayez-vous à l'aquarelle

Festival Landes Aquarelle Essayez-vous à l’aquarelle Morcenx-la-Nouvelle mercredi 1 octobre 2025.

Festival Landes Aquarelle Essayez-vous à l’aquarelle

Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01

Date(s) :
2025-10-01

Avec Emmanuelle Germaneau et Pierre valincourt, pas d’hésitation, essayez-vous à l’aquarelle.
Matériel fourni
Gratuit
Avec Emmanuelle Germaneau et Pierre valincourt, pas d’hésitation, essayez-vous à l’aquarelle.
Matériel fourni
Gratuit   .

Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine  

English : Festival Landes Aquarelle Essayez-vous à l’aquarelle

With Emmanuelle Germaneau and Pierre Valincourt, don’t hesitate to try your hand at watercolor.
Materials provided
Free

German : Festival Landes Aquarelle Essayez-vous à l’aquarelle

Mit Emmanuelle Germaneau und Pierre valincourt zögern Sie nicht, sondern versuchen Sie sich in der Aquarellmalerei.
Material wird zur Verfügung gestellt
Kostenlos

Italiano :

Cimentatevi nella pittura ad acquerello con Emmanuelle Germaneau e Pierre Valincourt.
Materiale fornito
Gratuito

Espanol : Festival Landes Aquarelle Essayez-vous à l’aquarelle

Pruebe a pintar con acuarela con Emmanuelle Germaneau y Pierre Valincourt.
Materiales proporcionados
Gratis

L’événement Festival Landes Aquarelle Essayez-vous à l’aquarelle Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Morcenx