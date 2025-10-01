Festival Landes Aquarelle « je croque le marché » Morcenx-la-Nouvelle
Festival Landes Aquarelle « je croque le marché » Morcenx-la-Nouvelle mercredi 1 octobre 2025.
Festival Landes Aquarelle « je croque le marché »
Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
Immortalisez le beau marché traditionnel de Morcenx-La-Nouvelle avec « je croque le marché » accompagné de Jean-Paul Schrifrin
Rendez-vous au centre Jean Jaurès
Immortalisez le beau marché traditionnel de Morcenx-La-Nouvelle avec « je croque le marché » accompagné de Jean-Paul Schrifrin
Rendez-vous au centre Jean Jaurès .
Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Festival Landes Aquarelle « je croque le marché »
Immortalize the beautiful traditional Morcenx-La-Nouvelle market with « je croque le marché » accompanied by Jean-Paul Schrifrin
Meet at the Jean Jaurès center
German : Festival Landes Aquarelle « je croque le marché »
Verewigen Sie den schönen traditionellen Markt von Morcenx-La-Nouvelle mit « je croque le marché » in Begleitung von Jean-Paul Schrifrin
Treffpunkt: Zentrum Jean Jaurès
Italiano :
Immortalate il bellissimo mercato tradizionale di Morcenx-La-Nouvelle con « je croque le marché », accompagnati da Jean-Paul Schrifrin
Appuntamento al centro Jean Jaurès
Espanol : Festival Landes Aquarelle « je croque le marché »
Inmortalice el hermoso mercado tradicional de Morcenx-La-Nouvelle con « je croque le marché » acompañado por Jean-Paul Schrifrin
Encuentro en el centro Jean Jaurès
L’événement Festival Landes Aquarelle « je croque le marché » Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Morcenx