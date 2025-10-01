Festival Landes Aquarelle « je croque le marché » Morcenx-la-Nouvelle

Festival Landes Aquarelle « je croque le marché »

Morcenx-la-Nouvelle Landes

Immortalisez le beau marché traditionnel de Morcenx-La-Nouvelle avec « je croque le marché » accompagné de Jean-Paul Schrifrin

Rendez-vous au centre Jean Jaurès

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Festival Landes Aquarelle « je croque le marché »

Immortalize the beautiful traditional Morcenx-La-Nouvelle market with « je croque le marché » accompanied by Jean-Paul Schrifrin

Meet at the Jean Jaurès center

German : Festival Landes Aquarelle « je croque le marché »

Verewigen Sie den schönen traditionellen Markt von Morcenx-La-Nouvelle mit « je croque le marché » in Begleitung von Jean-Paul Schrifrin

Treffpunkt: Zentrum Jean Jaurès

Italiano :

Immortalate il bellissimo mercato tradizionale di Morcenx-La-Nouvelle con « je croque le marché », accompagnati da Jean-Paul Schrifrin

Appuntamento al centro Jean Jaurès

Espanol : Festival Landes Aquarelle « je croque le marché »

Inmortalice el hermoso mercado tradicional de Morcenx-La-Nouvelle con « je croque le marché » acompañado por Jean-Paul Schrifrin

Encuentro en el centro Jean Jaurès

