Festival « Landes aquarelle » Morcenx-la-Nouvelle
Festival « Landes aquarelle » Morcenx-la-Nouvelle lundi 18 septembre 2023.
Festival « Landes aquarelle »
Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2023-09-18
fin : 2023-09-18
Date(s) :
2023-09-18 2023-09-20 2025-09-27
Salle du Maroc, Centre Jean Jaurès, Maison de site d’Arjuzanx
Expositions, stages animés par les artistes, démonstrations filmées, conférences ainsi que diverses animations culturelles.
50 artistes avec comme invités d’honneurs Anne Hamelin et Jym Palfroix
Programme en cours de finalisation
Salle du Maroc, Centre Jean Jaurès, Maison de site d’Arjuzanx
Expositions, stages animés par les artistes, démonstrations filmées, conférences ainsi que diverses animations culturelles et patrimoniales.
50 artistes avec comme invités d’honneurs Anne Hamelin et Jym Palfroix
Programme en cours de finalisation .
Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 57 11 19
English : Festival « Landes aquarelle »
Salle du Maroc, Centre Jean Jaurès, Maison de site d’Arjuzanx
Exhibitions, artist-led workshops, filmed demonstrations, lectures
50 artists with special guests Anne Hamelin and Jym Palfroix
Program currently being finalized
German : Festival « Landes aquarelle »
Salle du Maroc, Centre Jean Jaurès, Maison de site d’Arjuzanx
Ausstellungen, von den Künstlern geleitete Workshops, gefilmte Vorführungen, Vorträge
50 Künstler mit den Ehrengästen Anne Hamelin und Jym Palfroix
Programm wird noch fertiggestellt
Italiano :
Salle du Maroc, Centro Jean Jaurès, Maison de site d’Arjuzanx
Mostre, workshop condotti dagli artisti, dimostrazioni filmate, conferenze e vari eventi culturali.
50 artisti con ospiti speciali Anne Hamelin e Jym Palfroix
Programma in via di definizione
Espanol : Festival « Landes aquarelle »
Sala de Marruecos, Centro Jean Jaurès, Maison de site d’Arjuzanx
Exposiciones, talleres dirigidos por los artistas, demostraciones filmadas, conferencias
50 artistas con invitados especiales Anne Hamelin y Jym Palfroix
Programa en fase de finalización
L’événement Festival « Landes aquarelle » Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Morcenx