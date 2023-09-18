Festival « Landes aquarelle » Morcenx-la-Nouvelle

Festival « Landes aquarelle » Morcenx-la-Nouvelle lundi 18 septembre 2023.

Festival « Landes aquarelle »

Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2023-09-18

fin : 2023-09-18

Date(s) :

2023-09-18 2023-09-20 2025-09-27

Salle du Maroc, Centre Jean Jaurès, Maison de site d’Arjuzanx

Expositions, stages animés par les artistes, démonstrations filmées, conférences ainsi que diverses animations culturelles.

50 artistes avec comme invités d’honneurs Anne Hamelin et Jym Palfroix

Programme en cours de finalisation

Expositions, stages animés par les artistes, démonstrations filmées, conférences ainsi que diverses animations culturelles et patrimoniales.

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 57 11 19

English : Festival « Landes aquarelle »

Salle du Maroc, Centre Jean Jaurès, Maison de site d’Arjuzanx

Exhibitions, artist-led workshops, filmed demonstrations, lectures

50 artists with special guests Anne Hamelin and Jym Palfroix

Program currently being finalized

German : Festival « Landes aquarelle »

Salle du Maroc, Centre Jean Jaurès, Maison de site d’Arjuzanx

Ausstellungen, von den Künstlern geleitete Workshops, gefilmte Vorführungen, Vorträge

50 Künstler mit den Ehrengästen Anne Hamelin und Jym Palfroix

Programm wird noch fertiggestellt

Italiano :

Salle du Maroc, Centro Jean Jaurès, Maison de site d’Arjuzanx

Mostre, workshop condotti dagli artisti, dimostrazioni filmate, conferenze e vari eventi culturali.

50 artisti con ospiti speciali Anne Hamelin e Jym Palfroix

Programma in via di definizione

Espanol : Festival « Landes aquarelle »

Sala de Marruecos, Centro Jean Jaurès, Maison de site d’Arjuzanx

Exposiciones, talleres dirigidos por los artistas, demostraciones filmadas, conferencias

50 artistas con invitados especiales Anne Hamelin y Jym Palfroix

Programa en fase de finalización

L’événement Festival « Landes aquarelle » Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Morcenx