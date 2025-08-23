Festival L’Araignée : marché artisanal et concerts La Guinguette Toutry

Participation libre, sans réservation | Si vous souhaitez proposer vos créations, n’hésitez pas à vous inscrire avec le lien ci-dessous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-23T13:00:00 – 2025-08-23T23:59:00

Fin : 2025-08-23T13:00:00 – 2025-08-23T23:59:00

Le festival L’Araignée est de retour à Toutry. Comme chaque année, il se terminera par une journée haute en couleurs avec un marché artisanal à partir de 13h et une soirée de concerts avec le groupe Crash Carnage et Ash Taka (punk/rock et hyperpop).

Lors du marché, vous aurez l’occasion de découvrir les créations d’artisans du coin et d’ailleurs, avec des propositions de participants au festival L’Araignée.

Au plaisir de vous y voir nombreux et nombreuses !

La Guinguette 1 rue de la Maison Commune, 21460 Toutry Toutry 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexOJonmIdbxbH0iEgf7HDE_FNU-G3IG1GyG5jZP6pAGnWSvw/viewform?usp=sharing&ouid=105977256318544546335 »}]

Été culturel

© Festival L’Araignée