Festival L’Archi’chaussette Nantes Centre et Quartiers Nantes

Festival L’Archi’chaussette Nantes Centre et Quartiers Nantes vendredi 3 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-05 –

Gratuit : oui Tout public

Trois jours de festivités dans trois rues :???? le vendredi 3 octobre allée de la Maison Rouge ;???? le samedi 4 octobre rue Léon Jamin ;???? le dimanche 58 octobre rue du Marcéhal JoffreRetrouvez ici toute la programmation

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

https://chaussettedemjoffre.wixsite.com/festival