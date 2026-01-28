Festival l’Argent de poche Châteauroux

Festival l’Argent de poche

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-14

Festival Jeune Public Au programme des films, bien sûr, des animations, des jeux, des ateliers, une journée L’Autre écran et le désormais célèbre goûter déguisé du Mardi Gras mais aussi le spectacle Tinn Tout’ ! et une jolie carte blanche à Sandra Bourbonnais, alias Roberta Green.

Le spectacle et le cinéma partagent cette qualité inestimable de nous transporter ailleurs, de nous faire voyager, d’élargir nos horizons, quels qu’ils soient, d’éveiller nos sens et notre curiosité, de nous ouvrir aux autres, à l’altérité.

À partir de cette simple question alors, on va où ? mais est-elle si simple qu’elle en a l’air ? –, cette 8e édition du festival L’Argent de poche se propose d’explorer la Terre, l’espace, les civilisations, le temps… Partons donc ensemble au Japon, dans le grand froid, à Metropolis, sur la côte anglaise, dans l’Oregon, à l’Opéra de Paris, à travers les océans, dans les airs ou vers le futur… .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

Festival Jeune Public: On the program: films, of course, plus entertainment, games, workshops, a L?Autre écran day and the now-famous Mardi Gras costume party, as well as the Tinn Tout? show and a carte blanche for Sandra Bourbonnais, aka Roberta Green.

