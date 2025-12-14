Festival L’Armor à Sons

Lieu-dit Bourillet Trélivan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Descendant du Festival des Terre-Neuvas, alors deuxième plus grand festival musical de France en termes de fréquentation (150 000 festivaliers en 2007), le festival l’Armor à Sons met désormais en avant son côté festif et convivial en invitant des groupes français confirmés et connus pour leur potentiel à rassembler les festivaliers sur un site à taille humaine, mais également des artistes internationaux.

Programme

– Vendredi

– Samedi

Basic Partner

Celkilt x Bagad Ar Meilhoù Glaz

Ditter

Genezio

La Mano 1.9

Mosimann

Rori

Soprano

Swim

– Dimanche

Adèle Castillon

Bardix le Gaulois

Ben Mazué

Fest Noise

Héléna

Nono la Grinta

Percubaba

PLK .

Lieu-dit Bourillet Trélivan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

L’événement Festival L’Armor à Sons Trélivan a été mis à jour le 2025-12-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme