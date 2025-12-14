Festival L’Armor à Sons Trélivan
Festival L’Armor à Sons Trélivan vendredi 26 juin 2026.
Festival L’Armor à Sons
Lieu-dit Bourillet Trélivan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Descendant du Festival des Terre-Neuvas, alors deuxième plus grand festival musical de France en termes de fréquentation (150 000 festivaliers en 2007), le festival l’Armor à Sons met désormais en avant son côté festif et convivial en invitant des groupes français confirmés et connus pour leur potentiel à rassembler les festivaliers sur un site à taille humaine, mais également des artistes internationaux.
Programme
– Vendredi
– Samedi
Basic Partner
Celkilt x Bagad Ar Meilhoù Glaz
Ditter
Genezio
La Mano 1.9
Mosimann
Rori
Soprano
Swim
– Dimanche
Adèle Castillon
Bardix le Gaulois
Ben Mazué
Fest Noise
Héléna
Nono la Grinta
Percubaba
PLK .
Lieu-dit Bourillet Trélivan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
L’événement Festival L’Armor à Sons Trélivan a été mis à jour le 2025-12-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme