FESTIVAL LARSEN – Escalquens, 24 mai 2025 16:00, Escalquens.

Haute-Garonne

FESTIVAL LARSEN 165 Chemin du Pech Escalquens Haute-Garonne

Début : 2025-05-24 16:00:00

fin : 2025-05-24 23:00:00

2025-05-24

Un évènement créé PAR les jeunes POUR les jeunes !

Ce festival permet aux jeunes talents du territoire de se produire devant un public énergique !

Il est co-organisé par plusieurs partenaires l’association Assaut Musical, les espaces jeunes du Sicoval et la commune d’Escalquens, qui accueille cette nouvelle édition. .

An event created BY young people FOR young people!

Eine Veranstaltung VON Jugendlichen FÜR Jugendliche!

Un evento creato dai giovani per i giovani!

Un acontecimiento creado POR jóvenes PARA jóvenes

