Festival l’Art et Lard Le Petit-Pressigny

Festival l’Art et Lard Le Petit-Pressigny samedi 11 octobre 2025.

Festival l’Art et Lard

10 Chemin de la Terpine Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire

Venez participer à la dix-septième édition du festival de l’Art et Lard. Des habitants prêtent leurs habitations à des artistes, pendant que artisans d’art et de bouche vous accueillent sur les places du village. Des animations pour enfants, cirque, jeux de bois, une artiste clown..

Des animations pour enfants, cirque, jeux de bois, une artiste clown, une calèche et des orchestres animeront les rues du village.

Vous pourrez vous restaurer à la crêperie, à la Paillotte, à la buvette, et, uniquement le dimanche, au restaurant, sur réservation.

Une tombola vous sera proposée et un feu d’artifice sera tiré le samedi à 22 h. .

10 Chemin de la Terpine Le Petit-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 61 36 78 31 comdesfetespp@gmail.com

English :

Come and take part in the seventeenth edition of the Art et Lard festival. Local residents lend their homes to artists, while craftsmen and artisans welcome you to the village squares. Activities for children, circus, wood games, a clown artist…

German :

Nehmen Sie an der siebzehnten Ausgabe des Festivals « Art et Lard » teil. Einwohner stellen ihre Wohnungen Künstlern zur Verfügung, während Kunsthandwerker und Gastronomen Sie auf den Plätzen des Dorfes empfangen. Kinderanimationen, Zirkus, Holzspiele, eine Clownskünstlerin…

Italiano :

Venite a partecipare alla diciassettesima edizione del festival Art et Lard. Gli abitanti del luogo prestano le loro case agli artisti, mentre gli artigiani dell’arte e del cibo vi accolgono nelle piazze del villaggio. Attività per bambini, circo, giochi di legno, un artista clown…

Espanol :

Participe en la decimoséptima edición del festival Art et Lard. Los vecinos prestan sus casas a los artistas, mientras que los artesanos del arte y la gastronomía le dan la bienvenida en las plazas del pueblo. Actividades para niños, circo, juegos de madera, un artista payaso…

