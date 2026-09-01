Festival « L’ASCL en Transition » Luxeuil-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Festival « L’ASCL en Transition »
Quartier du Mont Valot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion de la semaine nationale de l’écologie.
Ateliers, conférences, animations, marché local, solutions durables.
Ouvert à toutes et à tous, gratuit. .
Quartier du Mont Valot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 55
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English : Festival « L’ASCL en Transition »
L’événement Festival « L’ASCL en Transition » Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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