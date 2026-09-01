Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Festival « L’ASCL en Transition »

Quartier du Mont Valot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de la semaine nationale de l’écologie.

Ateliers, conférences, animations, marché local, solutions durables.

Ouvert à toutes et à tous, gratuit. .

Quartier du Mont Valot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 55

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English : Festival « L’ASCL en Transition »

L’événement Festival « L’ASCL en Transition » Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)