UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Festival « L’ASCL en Transition » Luxeuil-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Quartier du Mont Valot
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Festival « L’ASCL en Transition »

Quartier du Mont Valot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion de la semaine nationale de l’écologie.
Ateliers, conférences, animations, marché local, solutions durables.
Ouvert à toutes et à tous, gratuit.   .

Quartier du Mont Valot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival « L’ASCL en Transition »

L’événement Festival « L’ASCL en Transition » Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)