Festival Latcen Pas Saint-Urcize

Festival Latcen Pas Saint-Urcize vendredi 8 août 2025.

Festival Latcen Pas

Station de Ski de Saint-Urcize Saint-Urcize Cantal

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 20:30:00

fin : 2025-08-08 00:00:00

Date(s) :

2025-08-08

DUST & RUST Revival sur la grande scène en plein-air du festival Latcen Pas! Très orienté rock, mais avec aussi des titres acoustiques, des ballades, bref , guitare, basse, batterie nous font vibrer les oreilles! Venez profiter d’une belle soirée

.

Station de Ski de Saint-Urcize Saint-Urcize 15110 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 23 52 75 secretariat.skiclub.sturcize@gmail.com

English :

DUST & RUST Revival on the big open-air stage at the Latcen Pas festival! Very rock-oriented, but also with acoustic tracks, ballads, in short, guitar, bass and drums to thrill our ears! Come and enjoy a great evening

German :

DUST & RUST Revival auf der großen Open-Air-Bühne des Latcen Pas Festivals! Die Band ist sehr rockorientiert, aber es gibt auch akustische Titel und Balladen, kurz gesagt: Gitarre, Bass und Schlagzeug lassen unsere Ohren vibrieren! Genießen Sie einen schönen Abend

Italiano :

DUST & RUST Revival sul grande palco all’aperto del festival di Latcen Pas! Molto rock, ma anche con brani acustici, ballate, insomma, chitarra, basso e batteria per emozionare le nostre orecchie! Venite a godervi una grande serata

Espanol :

¡DUST & RUST Revival en el gran escenario al aire libre del festival Latcen Pas! Muy orientados al rock, pero también con temas acústicos, baladas, en definitiva, ¡guitarra, bajo y batería para emocionar nuestros oídos! Ven a disfrutar de una gran velada

L’événement Festival Latcen Pas Saint-Urcize a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour