[Festival latino-américain] La sirèna La Sirène à Barbe Dieppe

La Sirène à Barbe / 3 Place Nationale Dieppe Seine-Maritime

Dieppe se met aux couleurs de l’Amérique Latine !

La deuxième édition du Festival Latino-Américain La Sirena vous invite à un véritable voyage festif, entre rythmes envoûtants, saveurs exotiques et traditions hautes en couleur.

– Pendant quatre jours, plongez dans l’ambiance latino avec

– Des cabarets et spectacles pleins d’énergie et d’émotions

– Des pièces de théâtre inspirées des cultures d’Amérique Latine

– Des concerts salsa, cumbia, reggaeton, boléro et bien plus encore

– Une gastronomie authentique pour éveiller vos papilles

– Un marché latino et de l’artisanat local

– Des animations et activités pour toute la famille

Temps fort du festival le défilé du Día de los Muertos Dimanche 9 novembre

Un grand cortège populaire viendra célébrer cette tradition mexicaine unique. Costumes et maquillages colorés sont les bienvenus pour participer à ce moment festif et rendre hommage à cette fête de la vie. Des petites surprises récompenseront les participants costumés. .

La Sirène à Barbe / 3 Place Nationale Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 65 26 64 12 webcom.lasirene@gmail.com

