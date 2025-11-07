[Festival latino-américain] La sirèna La Sirène à Barbe Dieppe
[Festival latino-américain] La sirèna La Sirène à Barbe Dieppe vendredi 7 novembre 2025.
[Festival latino-américain] La sirèna
La Sirène à Barbe / 3 Place Nationale Dieppe Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07
fin : 2025-11-09
2025-11-07
Dieppe se met aux couleurs de l’Amérique Latine !
La deuxième édition du Festival Latino-Américain La Sirena vous invite à un véritable voyage festif, entre rythmes envoûtants, saveurs exotiques et traditions hautes en couleur.
– Pendant quatre jours, plongez dans l’ambiance latino avec
– Des cabarets et spectacles pleins d’énergie et d’émotions
– Des pièces de théâtre inspirées des cultures d’Amérique Latine
– Des concerts salsa, cumbia, reggaeton, boléro et bien plus encore
– Une gastronomie authentique pour éveiller vos papilles
– Un marché latino et de l’artisanat local
– Des animations et activités pour toute la famille
Temps fort du festival le défilé du Día de los Muertos Dimanche 9 novembre
Un grand cortège populaire viendra célébrer cette tradition mexicaine unique. Costumes et maquillages colorés sont les bienvenus pour participer à ce moment festif et rendre hommage à cette fête de la vie. Des petites surprises récompenseront les participants costumés. .
La Sirène à Barbe / 3 Place Nationale Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 65 26 64 12 webcom.lasirene@gmail.com
