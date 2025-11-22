Festival Latino corazón petit kursaal Besançon

petit kursaal 2 place du théâtre Besançon Doubs

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-29

2025-11-22

Le festival « Latino Corazón » 16° édition, va se dérouler en partenariat avec Les2scenes et l’Université Marie et Louis Pasteur, avec, le samedi 22, une déambulation promotionnelle en ville avec Batu’ Caem.

Le festival c’est aussi une exposition à la maison de quartier ASEP autour des couleurs du Pérou -Arco Iris-, des émissions radiophoniques à Radio BIP, et principalement des projections et des rencontres avec des acteurs de la culture ibéro-américaine au Petit Kursaal de Besançon

Cette année nous aurons 7 films latino-américains récents ou à paraitre, comme « Le mystérieux regard du flamand rose » le film chilien de Diego Céspedes . Le festival Latino Corazón c’est aussi un spectacle de clôture le 29 novembre, attirant chaque année un public passionné. Cette journée se fait avec des associations telles que Conviv Tango, Arco Iris et Haute-Saône Mexique et des artistes de renommée locale ou internationale avec

En première partie Mas que nada Quintet avec leur musique brésilienne instrumentale et vocale

Et en deuxième partie Medusa Cumbia groupe marseillais et féminin de cumbia .

petit kursaal 2 place du théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 70 44 chantalmorre45@gmail.com

