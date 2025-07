Festival Latino Cubano 4ème Edition Montée Du Puech Salon-de-Provence

Festival Latino Cubano 4ème Edition Montée Du Puech Salon-de-Provence samedi 12 juillet 2025.

Festival Latino Cubano 4ème Edition

Du samedi 12 au lundi 14 juillet 2025 de 17h30 à 0h. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-12 17:30:00

fin : 2025-07-14 00:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Préparez votre chapeau de paille et votre crème solaire, vous embarquez vers une destination ensoleillée l’Amérique latine !

La 4ème édition du Festival Latino Cubano vous plonge de nouveau dans une ambiance festive Cuba, Pérou, Mexique, Colombie, Argentine, Equateur… durant trois jours, le public découvre toutes les spécialités de ces pays. Entre gastronomie, danses, concerts, traditions, l’association Latino Mouv Fit N’Danse vous invite à vivre un festival 100% latino !



Renseignements au 06 89 47 29 45 / latinomouv@gmail.com



Toute la programmation à venir sur Festival Latino Cubano .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 47 29 45 latinomouv@gmail.com

English :

Pack your straw hat and sun cream, and set sail for a sunny destination: Latin America!

German :

Packen Sie Ihren Strohhut und Ihre Sonnencreme ein, denn Sie schiffen sich zu einem sonnigen Ziel ein: Lateinamerika!

Italiano :

Mettete in valigia cappello di paglia e crema solare e salpate per una destinazione soleggiata: l’America Latina!

Espanol :

Empaque su sombrero de paja y su crema solar y ponga rumbo a un destino soleado: ¡América Latina!

L’événement Festival Latino Cubano 4ème Edition Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme de Salon de Provence