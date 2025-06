Festival Latino dansant et gourmand Zikënba Mâcon 3 juillet 2025 20:00

Saône-et-Loire

Festival Latino dansant et gourmand Zikënba Place Émile Violet Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 20:00:00

fin : 2025-07-06 22:00:00

Date(s) :

2025-07-03

Le Festival Latino dansant et gourmand revient à Mâcon pour la deuxième année consécutive avec une programmation riche et variée soirées dansantes, stages, démonstrations, concerts, restaurations thématiques. Quatre jours de partage pour vibrer avec les artistes lors des concerts live, enflammer les pistes de danse lors des soirées SBK et découvrir la cuisine latine. .

Zikënba Place Émile Violet

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 66 22 festivalatino71@gmail.com

English : Festival Latino dansant et gourmand

German : Festival Latino dansant et gourmand

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Latino dansant et gourmand Mâcon a été mis à jour le 2025-06-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)