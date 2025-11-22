Festival latino-rock Hall des Sports Pouillon
Festival latino-rock Hall des Sports Pouillon samedi 22 novembre 2025.
Festival latino-rock
Hall des Sports 212 Rue des Écoles Pouillon Landes
Lous Galapians vous propose une journée autour des danses latino-rock. Venez profiter de stages avec des spécialistes de bachata, chacha, salsa, kizomba, semba et rock. Début des cours à 11h. Animation fitness kompa dans la journée. En clôture, soirée dansante avec DJ Fêt’art. Restauration sur place
Hall des Sports 212 Rue des Écoles Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 08 97 65
English : Festival latino-rock
Lous Galapians invites you to a day of Latin rock dancing. Come and enjoy workshops with specialists in bachata, chacha, salsa, kizomba, semba and rock. Classes start at 11 a.m. Kompa fitness activities throughout the day. Closing dance party with DJ Fêt’art. Catering on site
German : Festival latino-rock
Lous Galapians bietet Ihnen einen Tag rund um die Latino-Rock-Tänze. Genießen Sie Workshops mit Spezialisten für Bachata, Chacha, Salsa, Kizomba, Semba und Rock. Beginn der Kurse um 11 Uhr. Kompa-Fitnessanimation im Laufe des Tages. Zum Abschluss Tanzabend mit DJ Fêt’art. Verpflegung vor Ort
Italiano :
Lous Galapians organizza una giornata di balli latini rock. Venite a divertirvi con workshop con specialisti di bachata, chacha, salsa, kizomba, semba e rock. Le lezioni iniziano alle 11.00. Attività di fitness Kompa per tutta la giornata. Festa di chiusura con DJ Fêt’art. Ristorazione in loco
Espanol : Festival latino-rock
Lous Galapians organiza una jornada de baile rock latino. Ven a disfrutar de talleres con especialistas en bachata, chacha, salsa, kizomba, semba y rock. Las clases comienzan a las 11h. Actividades Kompa fitness durante todo el día. Fiesta de clausura con DJ Fêt’art. Catering in situ
