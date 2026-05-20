FESTIVAL LE BERZYK Bernoy-le-Château

Bernoy-le-Château

FESTIVAL LE BERZYK

Place Roger Amboise Bernoy-le-Château Aisne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-14 02:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Les 12 et 13 juin 2026, le festival Berzyk revient au château de Berzy à Bernoy-le-Château pour deux journées placées sous le signe de la musique, de la convivialité et de l’énergie live.

Surnommé le festival à 2 balles , Berzyk propose une programmation généreuse mêlant rock, ska, punk, dub et électro avec notamment Skarface, Opium du Peuple, The Ska Flakes, Radikal Sound, Les Kroutes, Katillers et de nombreux autres artistes. Entre concerts survoltés et ambiance chaleureuse, l’événement attire chaque année les amateurs de musique festive et les curieux en quête d’une sortie originale.

Camping gratuit et sécurisé, sanitaires, parking gratuit, aire camping-car, bar et restauration locale sont prévus sur place pour profiter pleinement du week-end. Entrée 2 €.

Les 12 et 13 juin 2026, le festival Berzyk revient au château de Berzy à Bernoy-le-Château pour deux journées placées sous le signe de la musique, de la convivialité et de l’énergie live.

Surnommé le festival à 2 balles , Berzyk propose une programmation généreuse mêlant rock, ska, punk, dub et électro avec notamment Skarface, Opium du Peuple, The Ska Flakes, Radikal Sound, Les Kroutes, Katillers et de nombreux autres artistes. Entre concerts survoltés et ambiance chaleureuse, l’événement attire chaque année les amateurs de musique festive et les curieux en quête d’une sortie originale.

Camping gratuit et sécurisé, sanitaires, parking gratuit, aire camping-car, bar et restauration locale sont prévus sur place pour profiter pleinement du week-end. Entrée 2 €. .

Place Roger Amboise Bernoy-le-Château 02200 Aisne Hauts-de-France +33 064160598 mickaelcliquot@gmail.com

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English :

On June 12 and 13, 2026, the Berzyk festival returns to the Château de Berzy in Bernoy-le-Château for two days of music, conviviality and live energy.

Nicknamed the 2-bit festival , Berzyk offers a generous line-up of rock, ska, punk, dub and electro acts, including Skarface, Opium du Peuple, The Ska Flakes, Radikal Sound, Les Kroutes, Katillers and many more. With its lively concerts and warm ambience, the event attracts festive music fans and the curious in search of an original night out.

Free, secure camping, sanitary facilities, free parking, a camper van area, a bar and local catering are provided on site to make the most of the weekend. Admission: 2 ?

L’événement FESTIVAL LE BERZYK Bernoy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois