FESTIVAL LE BRUIT DU PAPIER Carbonne samedi 22 novembre 2025.

Bois de Castres Carbonne Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Venez assister à une soirée concert 100% rock à Carbonne !
Festival organisé par le Kollectif BDP. 18  .

Bois de Castres Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie  

English :

Come and enjoy a 100% rock concert in Carbonne!

German :

Erleben Sie einen 100%igen Rockkonzertabend in Carbonne!

Italiano :

Partecipate a un concerto 100% rock a Carbonne!

Espanol :

¡Ven a un concierto 100% rock en Carbonne!

L’événement FESTIVAL LE BRUIT DU PAPIER Carbonne a été mis à jour le 2025-10-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE