FESTIVAL LE BRUIT DU PAPIER Carbonne
FESTIVAL LE BRUIT DU PAPIER Carbonne samedi 22 novembre 2025.
FESTIVAL LE BRUIT DU PAPIER
Bois de Castres Carbonne Haute-Garonne
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Venez assister à une soirée concert 100% rock à Carbonne !
Festival organisé par le Kollectif BDP. 18 .
Bois de Castres Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie
English :
Come and enjoy a 100% rock concert in Carbonne!
German :
Erleben Sie einen 100%igen Rockkonzertabend in Carbonne!
Italiano :
Partecipate a un concerto 100% rock a Carbonne!
Espanol :
¡Ven a un concierto 100% rock en Carbonne!
L’événement FESTIVAL LE BRUIT DU PAPIER Carbonne a été mis à jour le 2025-10-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE