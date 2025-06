FESTIVAL « LE CHAMP DE LA BIÈRE » Terrebasse 12 juillet 2025 18:00

Haute-Garonne

FESTIVAL « LE CHAMP DE LA BIÈRE » BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12 00:00:00

Date(s) :

2025-07-12

La Brasserie du Dounet vous accueille dans une ambiance festive et conviviale. Profitez d’une énième soirée estivale tout en dégustant des produits locaux et des bières artisanales produites sur place.

Venez profiter de cette soirée spéciale avec :

– Sweet Syndrom

– Les tongues

– Aquablues .

BRASSERIE DU DOUNET

Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie brasseriedudounet@gmail.com

English :

Brasserie du Dounet welcomes you in a festive and friendly atmosphere. Enjoy the umpteenth summer evening while sampling local products and craft beers produced on site.

German :

Die Brasserie du Dounet empfängt Sie in einer festlichen und geselligen Atmosphäre. Genießen Sie den x-ten Sommerabend und probieren Sie dabei lokale Produkte und vor Ort hergestellte handwerklich gebraute Biere.

Italiano :

La Brasserie du Dounet vi accoglie in un’atmosfera festosa e amichevole. Godetevi un’altra serata estiva degustando prodotti locali e birre artigianali prodotte in loco.

Espanol :

La Brasserie du Dounet le da la bienvenida en un ambiente festivo y acogedor. Disfrute de otra velada estival degustando productos locales y cervezas artesanales elaboradas in situ.

L’événement FESTIVAL « LE CHAMP DE LA BIÈRE » Terrebasse a été mis à jour le 2025-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE