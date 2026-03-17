Festival le chant de la rive #17 Quatuor Magenta Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon

Festival le chant de la rive #17 Quatuor Magenta

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28 22:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Le Quatuor Magenta, désigné comme “un modèle d’exigence technique, d’élégance et d’excellence musicale” (Emmanuelle Giuliani, La Croix), sera en compagnie du violoniste David Haroutunian et du pianiste Laurent Wagschal pour jouer un des joyaux du répertoire français de musique de chambre le Concert de Chausson.

En première partie de programme seront jouées deux œuvres de femmes compositrices les Romances pour violon et piano de Clara Schumann et le Quatuor à cordes de Fanny Mendelssohn.

Concert dans le cadre du Festival le chant de la rive. 17ème édition. 8 concerts du 25 au 31 juillet 2026

– samedi 25/07 à 20h30 Armenian Piano Trio

– dimanche 26/07 à 18h L’Heure bleue

– lundi 27/07 à 15h Scène ouverte

– lundi 27/07 à 20h30 Musique de chambre avec clarinette

– mercredi 29/07 à 20h30 Soirée Mozart

– jeudi 30/07 à 20h30 Quatuor avec piano

– vendredi 31/07 à 20h30 Récital de piano. .

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 63 37 03 18

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English : Festival le chant de la rive #17 Quatuor Magenta

L’événement Festival le chant de la rive #17 Quatuor Magenta Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX