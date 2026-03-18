Festival le chant de la rive #17 Soirée Mozart Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon

Festival le chant de la rive #17 Soirée Mozart

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Le Quatuor Magenta, désigné comme “un modèle d’exigence technique, d’élégance et d’excellence musicale” (Emmanuelle Giuliani, La Croix), est en compagnie du clarinettiste Olivier Derbesse et de l’altiste Tanguy Parisot pour jouer deux chefs-d’œuvre de Mozart : le Quintette à deux altos en sol mineur K.516 et le Quintette avec clarinette K.581.

Concert dans le cadre du Festival le chant de la rive. 17ème édition. 8 concerts du 25 au 31 juillet 2026

– samedi 25/07 à 20h30 Armenian Piano Trio

– lundi 27/07 à 15h Scène ouverte amateurs

– lundi 27/07 à 20h30 Musique de chambre avec clarinette

– mardi 28/07 à 20h30 Concert de Chausson

– mercredi 29/07 à 20h30 Soirée Mozart

– jeudi 30/07 à 20h30 Quatuor avec piano

– vendredi 31/07 à 20h30 Récital de piano. .

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 63 37 03 18

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English :

L’événement Festival le chant de la rive #17 Soirée Mozart Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX