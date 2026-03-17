Festival le chant de la rive Musique de chambre avec clarinette Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon

Festival le chant de la rive Musique de chambre avec clarinette

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:30:00

fin : 2026-07-27 22:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Le clarinettiste Olivier Derbesse, soliste de l’Orchestre de Paris, nous présente quelques unes des plus belles œuvres de musique de chambre écrites pour son instrument. Il sera en compagnie du pianiste Laurent Wagschal, du violoniste David Haroutunian et de l’altiste Tanguy Parisot.

Programme

– Mozart Trio des Quilles K. 498

– Bruch Deux pièces pour alto, clarinette et piano

– Khachaturian Trio pour clarinette, violon et piano

– Stravinsky Suite de l’Histoire du soldat pour clarinette, violon et piano.

Concert dans le cadre du Festival le chant de la rive. 17ème édition. 8 concerts à l’Espace des Minimes du 25 au 31 juillet 2026. .

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 63 37 03 18

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English : Festival le chant de la rive Musique de chambre avec clarinette

L’événement Festival le chant de la rive Musique de chambre avec clarinette Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX