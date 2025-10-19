FESTIVAL LE CHANT DES CHOSES Montbrun-Bocage

FESTIVAL LE CHANT DES CHOSES

SALLE DES FÊTES Montbrun-Bocage Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 9 EUR

Début : 2025-10-19 11:30:00

fin : 2025-10-26 22:00:00

2025-10-19

Venez participer au Festival Le Chant des Choses à Montbrun-Bocage !

SALLE DES FÊTES Montbrun-Bocage 31310 Haute-Garonne Occitanie asso.revedemomes@gmail.com

English :

Come and take part in the Festival Le Chant des Choses in Montbrun-Bocage!

German :

Nehmen Sie am Festival Le Chant des Choses in Montbrun-Bocage teil!

Italiano :

Venite a partecipare al Festival Le Chant des Choses a Montbrun-Bocage!

Espanol :

Participe en el Festival Le Chant des Choses de Montbrun-Bocage

