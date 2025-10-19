FESTIVAL LE CHANT DES CHOSES Montbrun-Bocage
FESTIVAL LE CHANT DES CHOSES Montbrun-Bocage dimanche 19 octobre 2025.
FESTIVAL LE CHANT DES CHOSES
SALLE DES FÊTES Montbrun-Bocage Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 9 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 11:30:00
fin : 2025-10-26 22:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Venez participer au Festival Le Chant des Choses à Montbrun-Bocage !
Organisé par l’association Rêve de Momes. 5 .
SALLE DES FÊTES Montbrun-Bocage 31310 Haute-Garonne Occitanie asso.revedemomes@gmail.com
English :
Come and take part in the Festival Le Chant des Choses in Montbrun-Bocage!
German :
Nehmen Sie am Festival Le Chant des Choses in Montbrun-Bocage teil!
Italiano :
Venite a partecipare al Festival Le Chant des Choses a Montbrun-Bocage!
Espanol :
Participe en el Festival Le Chant des Choses de Montbrun-Bocage
L’événement FESTIVAL LE CHANT DES CHOSES Montbrun-Bocage a été mis à jour le 2025-10-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE