Festival le chant des vignes Château la Piolette Le Pian-sur-Garonne
Festival le chant des vignes Château la Piolette Le Pian-sur-Garonne samedi 4 juillet 2026.
Le Pian-sur-Garonne
Festival le chant des vignes
Château la Piolette 2 La Piolette Le Pian-sur-Garonne Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
DE 15H30 À 18H PLACE AUX FAMILLES
Structures gonflables
Jeux en libre accès
Goûter
17h00 Le Petit Concert Improvisé
Un spectacle participatif où les enfants deviennent acteurs du concert et construisent l’histoire avec les artistes.
À PARTIR DE 18H30 LES VIGNES PASSENT EN MODE ROCK
18h30 Mark Apeupret
Un véritable One Man Band entre folk, rock et énergie brute.
20h30 Facette Furious
Un duo déjanté mêlant chanson, hip-hop, électro et accordéon dans une performance aussi surprenante qu’explosive.
22h30 Ring Of Cash
Le grand final avec un hommage vibrant à Johnny Cash.
Un show puissant porté par une voix féminine qui revisite les plus grands classiques du Man In Black.
RESTAURATION & BAR À VINS
Tout au long de la journée
Foodtrucks gourmands
Crêpes sucrées et salées
Bar à vins du Château La Piolette
Buvette
Réservation conseillée .
Château la Piolette 2 La Piolette Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 72 25 75 contact@chateaulapiolette.com
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English : Festival le chant des vignes
L’événement Festival le chant des vignes Le Pian-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-22 par La Gironde du Sud