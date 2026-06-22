Festival le chant des vignes Château la Piolette Le Pian-sur-Garonne samedi 4 juillet 2026.

Le Pian-sur-Garonne

Festival le chant des vignes

Château la Piolette 2 La Piolette Le Pian-sur-Garonne Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

DE 15H30 À 18H PLACE AUX FAMILLES

Structures gonflables

Jeux en libre accès

Goûter

17h00 Le Petit Concert Improvisé

Un spectacle participatif où les enfants deviennent acteurs du concert et construisent l’histoire avec les artistes.

À PARTIR DE 18H30 LES VIGNES PASSENT EN MODE ROCK

18h30 Mark Apeupret

Un véritable One Man Band entre folk, rock et énergie brute.

20h30 Facette Furious

Un duo déjanté mêlant chanson, hip-hop, électro et accordéon dans une performance aussi surprenante qu’explosive.

22h30 Ring Of Cash

Le grand final avec un hommage vibrant à Johnny Cash.

Un show puissant porté par une voix féminine qui revisite les plus grands classiques du Man In Black.

RESTAURATION & BAR À VINS

Tout au long de la journée

Foodtrucks gourmands

Crêpes sucrées et salées

Bar à vins du Château La Piolette

Buvette

Réservation conseillée .

Château la Piolette 2 La Piolette Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 72 25 75 contact@chateaulapiolette.com

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English : Festival le chant des vignes

L’événement Festival le chant des vignes Le Pian-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-22 par La Gironde du Sud