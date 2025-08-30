Festival « Le chant du noyer » Parc des Cèdres Beaucourt
Festival « Le chant du noyer » Parc des Cèdres Beaucourt samedi 30 août 2025.
Festival « Le chant du noyer »
Parc des Cèdres Chemin des Vignes Beaucourt Territoire de Belfort
Tarif : – – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 18:00:00
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-30
Cette année et pour la seconde édition, le festival le CHANT DU NOYER revient de plus belle et vous a concocté une prog’ d’enfer !
Au programme DUNCES, THE LOGGERS, CAESARIA, GRUMPY O SHEEP
4 groupes qui vont faire trembler le parc des Cèdres pour une soirée très rock! .
Parc des Cèdres Chemin des Vignes Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 58 75 60 lechantdunoyer@ville-beaucourt.fr
English : Festival « Le chant du noyer »
German : Festival « Le chant du noyer »
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival « Le chant du noyer » Beaucourt a été mis à jour le 2025-07-03 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)