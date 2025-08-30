Festival « Le chant du noyer » Parc des Cèdres Beaucourt

Parc des Cèdres Chemin des Vignes Beaucourt Territoire de Belfort

2025-08-30 18:00:00

Cette année et pour la seconde édition, le festival le CHANT DU NOYER revient de plus belle et vous a concocté une prog’ d’enfer !

Au programme DUNCES, THE LOGGERS, CAESARIA, GRUMPY O SHEEP

4 groupes qui vont faire trembler le parc des Cèdres pour une soirée très rock! .

Parc des Cèdres Chemin des Vignes Beaucourt 90500 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 58 75 60 lechantdunoyer@ville-beaucourt.fr

