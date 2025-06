Festival Le Grand 8 Concert de Gospel Your Team Gospel – Chemin du Château Lantenne-Vertière 24 juillet 2025 20:30

Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-24 20:30:00

fin : 2025-07-25 21:30:00

2025-07-24

Venez vivre une soirée de louanges et d’adoration inoubliables, portée par des artistes professionnels au niveau local et musical exceptionnel !

Pour cette occasion, Your Team Gospel sera composé de trois chanteurs solistes et d’un pianiste.

Des reprises standards Gospel de la culture africo-américaine vous seront présentées.

Buffet et petite restauration proposées. .

Chemin du Château Château de Lantenne-Vertière

Lantenne-Vertière 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91

