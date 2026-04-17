FESTIVAL LE GRAND BAZAR

Langast Vay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17

Un week-end où la jovialité et la musicalité sont les maîtres-mots !

Le Grand bazar, c’est

– Un festival éclectique sans étiquette, parce qu’on aime tous les genres de musique

– Un festival intergénérationnel, parce que c’est tellement festif et convivial quand les générations sont mélangées

Vendredi 17 avril En extérieur A partir de 19h

Collectif Cozmos (sound system)

Samedi 18 avril Sous chapiteau A partir de 19h

Lass (Afro/electro) Bloyet Brothers (rock/blues) Colt (chanson française/electro) Tracy De Sa & The Defenders (Hip hop/rock/electro) Collectif Cozmos (sound system)

Le bourg de Vay s’anime également de 10h à 17h le samedi 18 avril.

Bar et restauration sur place

Tout public

Tarifs prix libre le vendredi soir 15€ en pré-vente et 18€ sur place le samedi Gratuit -12 ans .

Langast Vay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire ciedulieudit@yahoo.com

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English :

A weekend of joviality and musicality!

L’événement FESTIVAL LE GRAND BAZAR Vay a été mis à jour le 2026-03-20 par Pays Erdre Canal Forêt