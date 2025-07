FESTIVAL LE GRAND MISTÈRE UN ENNEMI DU PEUPLE quartier de la Moline Pont de Montvert Sud Mont Lozère

FESTIVAL LE GRAND MISTÈRE UN ENNEMI DU PEUPLE

mardi 29 juillet 2025.

quartier de la Moline, Pont de Montvert Sud Mont Lozère, Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-07-29 19:00:00

fin : 2025-07-30

2025-07-29 2025-07-30 2025-08-01 2025-08-03

Festival de Théâtre Le Grand Mistère revient pour la 7ème édition !

Venez assister à la représentation de l’adaptation de la pièce « Un ennemi du peuple « d’Ibsen, pièce qui résonne singulièrement avec les enjeux cévenols (trésors naturels, tourisme moderne, gestion de l’eau…).

spectacle tous publics à partir de 8 ans (durée 1h45)

espereunpeu@gmail.com

English :

Le Grand Mistère Theatre Festival returns for its 7th edition!

Come and see an adaptation of Ibsen’s « An Enemy of the People », a play that resonates with the issues facing the Cévennes (natural treasures, modern tourism, water management…).

for all ages 8 and up (duration 1h45)

German :

Theaterfestival Le Grand Mistère kehrt für die 7. Ausgabe zurück!

Kommen Sie zur Aufführung der Adaption des Stücks « Ein Volksfeind » von Ibsen, ein Stück, das auf einzigartige Weise mit den Herausforderungen der Cevennen (Naturschätze, moderner Tourismus, Wassermanagement…) in Einklang steht.

aufführung für alle Altersgruppen ab 8 Jahren (Dauer 1h45)

Italiano :

Il Festival di Teatro Le Grand Mistère torna per la sua 7a edizione!

Venite a vedere l’adattamento del dramma di Ibsen « Un nemico del popolo », un’opera particolarmente attuale per le problematiche delle Cévennes (tesori naturali, turismo moderno, gestione delle acque, ecc.)

per tutte le età dagli 8 anni in su (durata 1 ora e 45 minuti)

Espanol :

El Festival de Teatro Le Grand Mistère celebra su 7ª edición

Venga a ver una adaptación de la obra de Ibsen « Un enemigo del pueblo », una obra especialmente pertinente para los problemas de las Cevenas (tesoros naturales, turismo moderno, gestión del agua, etc.).

para todos los públicos a partir de 8 años (duración: 1 h 45 min)

