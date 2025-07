FESTIVAL LE GRAND MISTÈRE VEILLÉE PARTICIPATIVE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Participation libre

Début : 2025-08-10 19:00:00

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Festival de Théâtre Le Grand Mistère revient pour la 7ème édition !

Rejoignez la compagnie Espère un peu pour une veillée participative, suivi d’un verre offert par la mairie (tous publics) au jardin du temple à partir de 19h.

Jardin du Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie espereunpeu@gmail.com

English :

Le Grand Mistère Theatre Festival returns for its 7th edition!

Join the company Espère un peu for a participatory evening, followed by a drink offered by the town hall (all audiences) in the temple garden from 7pm.

German :

Theaterfestival Le Grand Mistère kehrt für die 7. Ausgabe zurück!

Schließen Sie sich der Kompanie Espère un peu für eine partizipative Mahnwache an, gefolgt von einem vom Rathaus angebotenen Umtrunk (für alle Altersgruppen) im Garten des Tempels ab 19 Uhr.

Italiano :

Il Festival di Teatro Le Grand Mistère torna per la sua 7a edizione!

Unitevi alla compagnia Espère un peu per una serata partecipativa, seguita da un aperitivo offerto dal municipio (per tutti gli spettatori) nel giardino del tempio a partire dalle 19.00.

Espanol :

El Festival de Teatro Le Grand Mistère celebra su 7ª edición

Únase a la compañía Espère un peu para una velada participativa, seguida de una copa ofrecida por el ayuntamiento (todos los públicos) en el jardín del templo a partir de las 19:00 h.

