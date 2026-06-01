Festival le grand n’importe quoi Ouistreham
Festival le grand n’importe quoi Ouistreham samedi 20 juin 2026.
Ouistreham
Festival le grand n’importe quoi
plage ouistreham Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Grand N’importe Quoi est un festival décalé et festif à Ouistreham mêlant concerts, animations insolites, défis absurdes et spectacles. Un marché, une restauration et une buvette seront également proposés sur place.
Le festival Le Grand N’importe Quoi transforme la plage de Riva-Bella à Ouistreham en un immense terrain de jeu décalé et festif. Concerts, spectacles, animations insolites et défis absurdes s’enchaînent dans une ambiance conviviale et totalement déjantée. Parmi les incontournables air guitare, concours décalés, combats de sumos, karaoké aquatique, troll ball, destruction de voitures et concerts live. Un marché ainsi qu’un espace de restauration et une buvette seront également proposés sur place pour profiter pleinement du festival. .
plage ouistreham Ouistreham 14150 Calvados Normandie
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English : Festival le grand n’importe quoi
Le Grand N’importe Quoi is an offbeat, festive festival in Ouistreham combining concerts, unusual events, absurd challenges and shows. There will also be a market, food and refreshments on site.
L’événement Festival le grand n’importe quoi Ouistreham a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Caen la Mer
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