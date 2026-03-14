FESTIVAL LE GRAND RENDEZ-VOUS 2ÈME ÉDITION

Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Il y a trois ans, notre association inaugurait son projet artistique & culturel avec un Grand Rendez-Vous de lancement le 29 juin 2024. Ce fût une grande et belle soirée. Nous avons tellement aimé ce moment, qu’en 2025, le Grand Rendez-Vous était de retour, en format festival cette-fois, pour 3 jours de spectacles et de concerts sur l’Aubrac.

Nous revoilà donc cette année pour une 2ème édition, toujours aussi pressé·e·s de vous retrouver pour ce moment si particulier, où nous célèbrerons les trois ans de cette belle aventure.

Véritable temps fort de La Rosée du Matin, il est le reflet de ce qui nous anime tout au long de l’année un espace où le spectacle vivant rime avec fête, partage et convivialité. Un temps privilégié où l’espace public se transforme en chapiteau à ciel ouvert, où les arts du cirque et de la rue fleurissent, déplacent nos quotidiens et ouvrent des fenêtres sur l’ailleurs… Un moment suspendu, où les musiques actuelles font vibrer nos corps et frissonner nos âmes.

Le Grand Rendez-Vous, c’est 3 jours de spectacle et 2 soirées de concert pour un grand bouquet d’émotion, à ressentir à 1200 mètres d’altitude, au beau milieu des prairies infinies de l’Aubrac. .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 84 66 76 10 contact@laroseedumatin.art

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English :

L’événement FESTIVAL LE GRAND RENDEZ-VOUS 2ÈME ÉDITION Nasbinals a été mis à jour le 2026-03-11 par Conseil Départemental