Festival le Grand Soufflet à la médiathèque de Baulon Baulon

Festival le Grand Soufflet à la médiathèque de Baulon

4 Rue Philippe Baulon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-10 10:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Festival Le Grand Soufflet 30e édition 1 au 12 octobre 2025

Plus de 130 rendez-vous artistiques sur 11 jours de festival des concerts, des ateliers, des conférences et des rencontres singulières à travers Rennes Métropole et plus de 65 lieux en Ille-et-Vilaine.

Programme de courts-métrages à la Médiathèque de Baulon

48 minutes à partir de 6 ans

Dans le tumulte des villes, la musique naît des klaxons, des pas pressés et des rêves entremêlés. Elle s’élève entre les murs et murmure aux cœurs solitaires.

Une sélection de 5 courts-métrages pour petits et grands, qui nous rappelle que dans le tumulte des villes, la musique naît des klaxons, des pas pressés et des rêves entremêlés. Elle s’élève entre les murs, caresse les toits et murmure aux cœurs solitaires.

GRATUIT

vendredi 10 octobre 2025 — 10:30

4 Rue Philippe Baulon 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne

