Festival le Grand Soufflet au Baranoux Saint-Senoux

Festival Le Grand Soufflet 30e édition 1 au 12 octobre 2025

Plus de 130 rendez-vous artistiques sur 11 jours de festival des concerts, des ateliers, des conférences et des rencontres singulières à travers Rennes Métropole et plus de 65 lieux en Ille-et-Vilaine.

Morgane Grégory Harpe d’aujourd’hui

Issue d’une famille mélomane franco-allemande, Morgane Grégory se prend très tôt de passion pour la harpe. A 18 ans elle arrive en Bretagne et se forme auprès des grands noms de l’instrument dans les musiques traditionnelles avant de s’affranchir des codes et des clichés liés à la harpe. Elle pousse ainsi son instrument qu’elle électrifie, augmente de sons électroniques, pour arriver à une pop alternative peuplée de rêves et de danses perpétuelles. Un beau chemin entre hier et aujourd’hui pour cet instrument des cultures populaires.

