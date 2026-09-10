Festival Le Grand Soufflet Place Sainte Melaine Rennes
mercredi 30 septembre 2026 · Place Sainte Melaine · Rennes
Informations pratiques
Rennes
Festival Le Grand Soufflet
Place Sainte Melaine Parc du Thabor Rennes Rennes Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-09-30
Le Grand Soufflet, festival emblématique de l’Ille-et-Vilaine, revient pour sa 29ème édition avec une programmation qui promet de ravir les amateurices de musique du monde. Avec plus de 100 propositions à Rennes et dans plus de 70 lieux à travers le département, Le Grand Soufflet offre une immersion totale dans la diversité culturelle ! .
Place Sainte Melaine Parc du Thabor Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 41 33 71
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English :
L’événement Festival Le Grand Soufflet Rennes a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT 35 ADMIN
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