Festival Le Grand Soufflet Place Sainte Melaine Rennes

Informations pratiques

Rennes

Festival Le Grand Soufflet

Place Sainte Melaine Parc du Thabor Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-09-30

Le Grand Soufflet, festival emblématique de l’Ille-et-Vilaine, revient pour sa 29ème édition avec une programmation qui promet de ravir les amateurices de musique du monde. Avec plus de 100 propositions à Rennes et dans plus de 70 lieux à travers le département, Le Grand Soufflet offre une immersion totale dans la diversité culturelle ! .

Place Sainte Melaine Parc du Thabor Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 41 33 71

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L’événement Festival Le Grand Soufflet Rennes a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT 35 ADMIN