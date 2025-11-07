Festival le Lébérou Cécile Pérus Plazac

Festival le Lébérou Cécile Pérus Plazac vendredi 7 novembre 2025.

Festival le Lébérou Cécile Pérus

Salle des fêtes Plazac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Tues mais têtues de Cécile Pérus. Que l’histoire de ces femmes têtues ne soit pas tue ! Durée 60 min. A partir de 12 ans. Collation sur place. Sur réservation 6 € et 12€

Tues mais têtues de Cécile Pérus !

Grandes absentes de nos livres d’histoires, qu’elles soient sportives, scientifiques, politiques ou artistes… nombreuses sont les femmes aux parcours exceptionnels et pourtant inconnues oubliées, effacées, invisibilisées, comme si elles n’avaient jamais existé !

Taire, c’est oublier. Nommer, c’est faire exister.

Alors, Cécile raconte Agnodice, Chéryl Bridges et Marthe Gautier pour sortir de l’anonymat ces femmes aux destins singuliers et rendre femmage à toutes celles qui ont osé, malgré les interdits, cueillir le fruit de la connaissance et du savoir pour elles-mêmes, pour leurs sœurs ou pour le bien de tous.

Que l’histoire de ces femmes têtues ne soit pas tue ! pour dire aux filles et aux garçons d’aujourd’hui que demain peut se vivre et s’écrire autrement, à condition de n’oublier personne.

A partir de 12 ans. Sur réservation. .

Salle des fêtes Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 14 00 contact@contesduleberou.com

English : Festival le Lébérou Cécile Pérus

Tues mais têtues by Cécile Pérus. Don’t let the story of these stubborn women be told! Running time 60 min. Ages 12 and up. Snacks on site. By reservation 6? and 12?

German : Festival le Lébérou Cécile Pérus

Tues mais têtues von Cécile Pérus. Möge die Geschichte dieser sturen Frauen nicht verschwiegen werden! Dauer 60 min. Ab 12 Jahren. Snacks vor Ort. Auf Reservierung 6 ? und 12 ?

Italiano :

Uccidi, ma testardo di Cécile Pérus. Non lasciate che la storia di queste donne testarde venga raccontata! Durata 60 minuti. Dai 12 anni in su. Merenda in loco. Su prenotazione alle 6 e alle 12

Espanol : Festival le Lébérou Cécile Pérus

Matar pero obstinarse , de Cécile Pérus. ¡No dejes que te cuenten la historia de estas mujeres testarudas! Duración 60 min. A partir de 12 años. Refrigerios in situ. Con reserva 6? y 12?

L’événement Festival le Lébérou Cécile Pérus Plazac a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère