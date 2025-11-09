Festival le Lébérou Nell & Jack Aubas

Festival le Lébérou Nell & Jack Aubas dimanche 9 novembre 2025.

Salle des fêtes Aubas Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Saisir sa chance de Nell & Jack. Un souffle de rêve, un brin de fantaisie, et la magie opère! Spectacle pour petits et grands. Durée 1h10. Goûter proposé. Sur réservation.

Un brin de hasard, une épreuve inattendue, une porte qui s’ouvre…

Dans les contes, la chance surgit là où on ne l’attend pas ! Et les héros, eux, ne la laissent pas filer ils osent, trébuchent parfois, mais savent reconnaître l’occasion à ne pas manquer. Entre rires et frissons, musiques et surprises, ce spectacle vous invite à écouter ces contes pleins de malice, où chaque épreuve devient une porte ouverte sur l’inattendu.

Un moment joyeux à partager en famille !

Nell et Jack tissent leurs contes en duo, elle avec ses mots, lui avec sa guitare et ses instruments insolites. Depuis vingt ans, ils font résonner contes et musiques là où les oreilles s’ouvrent écoles, villages, hôpitaux, lieux de vie… Un souffle de rêve, un brin de fantaisie, et la magie opère pour petit et grands.

A partir de 6-7 ans. Sur réservation. Durée 1H10 .

Salle des fêtes Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 14 00 contact@contesduleberou.com

English : Festival le Lébérou Nell & Jack

Seize your chance by Nell & Jack. A breath of dream, a touch of fantasy, and the magic happens! Show for young and old. Running time 1h10. Snack available. Reservations required.

German : Festival le Lébérou Nell & Jack

Die Chance ergreifen von Nell & Jack. Ein Hauch von Traum, eine Prise Fantasie, und die Magie wirkt! Eine Aufführung für Groß und Klein. Dauer: 1 Stunde 10 Minuten. Ein kleiner Imbiss wird angeboten. Mit Reservierung.

Italiano :

Cogli l’occasione di Nell & Jack. Un soffio di sogno, un tocco di fantasia, e la magia accade! Uno spettacolo per grandi e piccini. Durata: 1 ora e 10 minuti. Merenda disponibile. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Festival le Lébérou Nell & Jack

Aprovecha tu oportunidad de Nell & Jack. Un soplo de sueño, un toque de fantasía, ¡y la magia sucede! Un espectáculo para grandes y pequeños. Duración: 1 hora y 10 minutos. Merienda disponible. Imprescindible reservar.

