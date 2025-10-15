Festival Le Légendaire Mosaïque de contes orientaux Lucé

Plongez dans un tourbillon d’histoires orientales ! Nezha Lakhal-Chevé et Mokrane Adlani vous invitent à un voyage musical et narratif de Bagdad à Marrakech.

Lucé se transforme en un carrefour des contes orientaux. Mosaïque de contes orientaux est un spectacle vivant et coloré, où les mots dansent au rythme des mélodies envoûtantes du luth et du violon. Nezha Lakhal-Chevé, conteuse et chanteuse passionnée, et Mokrane Adlani, virtuose de la musique arabo-andalouse, tissent ensemble des récits venus de Bagdad à Marrakech. Au programme un prince tisserand, une sultane rusée, un calife tyrannique, un serpent sage et une vieille malicieuse. Chaque histoire est une invitation au voyage, à la rêverie et à l’émerveillement. Ce spectacle, d’une heure, est accessible à tous à partir de 7 ans. L’entrée est libre, offrant ainsi une belle opportunité de découvrir ou redécouvrir la richesse des contes orientaux. .

English :

Dive into a whirlwind of oriental stories! Nezha Lakhal-Chevé and Mokrane Adlani invite you on a musical and narrative journey from Baghdad to Marrakech.

German :

Tauchen Sie ein in einen Strudel orientalischer Geschichten! Nezha Lakhal-Chevé und Mokrane Adlani laden Sie zu einer musikalischen und erzählerischen Reise von Bagdad nach Marrakesch ein.

Italiano :

Tuffatevi in un vortice di storie orientali! Nezha Lakhal-Chevé e Mokrane Adlani vi invitano a un viaggio musicale e narrativo da Baghdad a Marrakech.

Espanol :

¡Sumérjase en un torbellino de historias orientales! Nezha Lakhal-Chevé y Mokrane Adlani te invitan a un viaje musical y narrativo de Bagdad a Marrakech.

