Festival Le Livre à Metz 2026

Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 00:00:00

fin : 2026-04-12

2026-04-10

Habiter le monde, habiter Metz, à l’occasion de la 39e édition du festival Le Livre à Metz Littérature & Journalisme !

Rejoignez-nous pour partager trois jours ouverts sur le monde.Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Inhabiting the world, inhabiting Metz, for the 39th edition of the festival Le Livre à Metz Littérature & Journalisme!

Join us for three days open to the world.

