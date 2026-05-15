Festival le Mas des Escaravatiers Le Mas des Escaravatiers Puget-sur-Argens

Puget-sur-Argens

Festival le Mas des Escaravatiers

Le Mas des Escaravatiers 514 Chemin de St-Tropez Puget-sur-Argens Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-06-13

Des concerts la tête dans les étoiles, au bord d’une piscine, dans le jardin d’un mas provençal… Mais aussi des soirées, brunchs sonores, pool parties…dans un cadre enchanteur et dans une ambiance conviviale !

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Le Mas des Escaravatiers 514 Chemin de St-Tropez Puget-sur-Argens 83480 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 81 56 83 info@lemas-concert.com

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English : Le Mas des Escaravatiers festival

Concerts with the stars… on stage and in the sky !

Discover concerts, nightlife, music brunches and pool parties in this exceptional and unique venue on the Côte d’Azur !

L’événement Festival le Mas des Escaravatiers Puget-sur-Argens a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Intercommunal de Puget sur Argens Les Adrets de l’Esterel