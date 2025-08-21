Festival Le Mille Parc de la Vallée de Gouédic Saint-Brieuc
Festival Le Mille Parc de la Vallée de Gouédic Saint-Brieuc jeudi 21 août 2025.
Côtes-d’Armor
Festival Le Mille Parc de la Vallée de Gouédic Chemin de Belle-Isle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-21
La Vallée de Gouédic & Le Mille est l’endroit où il faudra être ce dernier weekend d’août!
Bien plus qu’un événement, le Mille vous propose de redécouvrir et de réinvestir la vallée de Gouédic pendant 4 jours cette année!
Le programme d’activités est t toujours construit autour de 3 piliers: environnement et écologie, culture et musique, sport et bien-être
Ce sont plus de 40 partenaires qui participent désormais à ce beau projet collectif de faire, ensemble, de la Vallée de Gouédic, l’endroit où il faudra être ce weekend ! .
Parc de la Vallée de Gouédic Chemin de Belle-Isle
Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Le Mille Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-02-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme