Festival Le Monde Émerveille Preures

10 rue noire Preures Pas-de-Calais

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-31

2025-08-30

Au cœur du charmant village de Preures, niché dans les paysages verdoyants du Pas-de-Calais, se tient chaque été un rendez-vous pas comme les autres Le Monde Émerveille. Ce festival, porté par l’énergie créative de l’association Patacloune, transforme le village en un théâtre à ciel ouvert où l’imaginaire prend vie.

Pendant deux jours, les rues et les prairies s’animent au rythme de spectacles insolites, de contes enchantés, d’ateliers participatifs et de rencontres artistiques. L’événement célèbre la magie du vivant, la beauté de la nature et la richesse des expressions culturelles, dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Au programme

Performances de rue et spectacles pour tous les âges

Ateliers créatifs pour éveiller les sens et l’imagination

Animations musicales et balades poétiques

Espaces de détente et de découverte artisanale

Le festival invite chacun à ralentir, à rêver, à s’émerveiller. C’est une parenthèse joyeuse, un moment suspendu où l’on redécouvre le plaisir de partager, de créer et de s’émouvoir ensemble.

Sur réservation .

10 rue noire Preures 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 74 41 17 54

