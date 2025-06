Festival Le Moulin des savoirs Andé 28 juin 2025 07:00

Eure

Festival Le Moulin des savoirs Moulin d'Andé, 65 Rue du Moulin Andé

Samedi 2025-06-28

2025-06-29

2025-06-28

Après le succès retentissant de la première édition, consacrée à l’Intelligence artificielle et placée sous la présidence de Cédric Villani, le Moulin des Savoirs revient les 28 et 29 juin 2025 pour une nouvelle exploration intellectuelle.

Moulin d’Andé, 65 Rue du Moulin

Andé 27430 Eure Normandie

English : Festival Le Moulin des savoirs

After the resounding success of the first edition, dedicated to Artificial Intelligence and chaired by Cédric Villani, the Moulin des Savoirs returns on June 28 and 29 2025 for a new intellectual exploration.

German :

Nach dem überwältigenden Erfolg der ersten Ausgabe, die der künstlichen Intelligenz gewidmet war und unter dem Vorsitz von Cédric Villani stattfand, kehrt die Moulin des Savoirs am 28. und 29. Juni 2025 zu einer neuen intellektuellen Erkundung zurück.

Italiano :

Dopo il clamoroso successo della prima edizione, dedicata all’intelligenza artificiale e presieduta da Cédric Villani, il Moulin des Savoirs torna il 28 e 29 giugno 2025 per una nuova esplorazione intellettuale.

Espanol :

Tras el rotundo éxito de la primera edición, dedicada a la Inteligencia Artificial y presidida por Cédric Villani, el Moulin des Savoirs vuelve los días 28 y 29 de junio de 2025 para una nueva exploración intelectual.

