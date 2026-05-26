Hennecourt

Festival le Paradis

Rue des Marronniers Hennecourt Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Festival le Paradis.

Rue de la Croix la Vieille par Damas et Bettegney.

Pour sa 6ème édition, le Festival le Paradis promet une programmation éclectique et de qualité, avec des artistes locaux et nationaux tels que SPELIM, PISTONS, Grand Camino. Buvette et restauration sur place.

Camping gratuit sur place.

Bar et restauration.

Billetterie en ligne ou sur place (places limitées).Tout public

15 .

Rue des Marronniers Hennecourt 88270 Vosges Grand Est +33 6 47 44 84 30 leparadis.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival le Paradis.

Rue de la Croix la Vieille via Damas and Bettegney.

For its 6th edition, the Festival le Paradis promises an eclectic, high-quality program, with local and national artists such as SPELIM, PISTONS and Grand Camino. Refreshment bar and catering on site.

Free camping on site.

Bar and catering.

Tickets available online or on site (places limited).

L’événement Festival le Paradis Hennecourt a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MIRECOURT