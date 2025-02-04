Festival le Pari(s) des Sciences Mairie du 18e arrondissement PARIS
Festival le Pari(s) des Sciences Mairie du 18e arrondissement PARIS mercredi 4 février 2026.
Associations et institutions proposeront des stands interactifs, des expositions et la diffusion de courts-métrages scientifiques. Le festival sera ouvert aux publics scolaires (écoles élémentaires et collèges) le matin et au grand public et centres de loisirs l’après-midi.
La réservation est obligatoire pour les groupes scolaires et périscolaires
Vous pouvez inscrire votre classe ou votre groupe ici
Programme :
Expositions :
Sorbonne Université : Histoire de la mer et découverte
du monde microscopique en BD
Convergences créations : Sensation Quantique
Urbanescence : écologie et biodiversité urbaine
diffusion de
courts-métrages scientifique par Association Science et Télévision
Stands-ateliers :
à partir de 6 ans
Les Passeurs de Curiosités : Mini-muséum ludique et
multisensoriel pour découvrir la biodiversité en ville
Juste 2.0° C : plastiquier (activité pour découvrir les
plastiques)
Les Petits Débrouillards IDF : comprendre la démarche
scientifique avec les Petits Débrouillards
Association Française d’Astronomie : présentation des
instruments d’astronomie, animation éclipse et observation du Soleil
Musée des égouts de Paris : visite des égouts en
réalité virtuelle et jeu sur la gestion de l’eau
PEEC (pôle enjeux éducatifs contemporains) de la DASCO :
Biomimétisme, s’inspirer du vivant
Cerveau en Seine : découvrir le fonctionnement du
cerveau
Les Contes du vivant : jeu de cartes autour d’un
podcast sur les oiseaux
Salon Culture et Jeux Mathématiques/Animath : jeux mathématiques
GDIE : découverte de la biodiversité parisienne à
partir d’outils ludiques interactifs
Club des Cellules Gliales/Collège de France : Voyage au cœur du cerveau
LIP6 – Sorbonne Université : Récréation algorithmique : résolution de problèmes d’optimisation combinatoire sous forme de jeu ludique
à partir de 9 ans
Ligue de l’enseignement, fédération de Paris : atelier
sur la neuroplasticité et les stratégies d’apprentissage
Forum Météo & Climat : comprendre le changement
climatique à travers des questions ludiques et captivantes/quiz
AFPER : défis scientifiques et expériences
iEES Paris – Sorbonne Université : l’organisation des Colonies de Fourmis et l’Impact du Réchauffement Climatique et les insectes ont-ils du nez ? Explorer l’univers olfactif des insecte
à partir du collège
Becomtech : découverte du numérique par un espace game,
un jeu sur les inventeurs et inventrices, une activité cybersécurité
Arbre des connaissances : jeu pour apprendre à débattre
sur le numérique et sur l’environnement, quiz sur les addictions
Ikigai-Games for Citizens : jeux multidisciplinaires
(écologie numérique, intelligences, archéologie)
Math.en.JEANS : présentation de travaux réalisés par
élèves
ASTS : jeu de société sur l’esprit critique
Inria-Sorbonne Université : Apprenti Illustrator,
reconnaissance des dessins par l’IA
Description détaillée de quelques activités
Animath/ Salon Culture et Jeux
Mathématiques
Le Salon Culture et
Jeux Mathématiques proposera un échantillon des activités habituellement
présentées lors de l’événement, grâce à la participation de plusieurs
partenaires : l’association Science Ouverte, le Comité International de Jeux
Mathématiques (CIJM) et le Palais de la découverte. Ces acteurs illustreront la
diversité des formats proposés lors de l’événement. En détail :
– Le CIJM proposera des jeux mathématiques et des
défis logiques, stratégiques et géométriques, accessibles à partir de 7 ans.
– Science Ouverte animera des activités de construction, à partir de 6 ans.
– L’unité Mathématiques du Palais de la découverte présentera ses « récréations
mathématiques », invitant le public à devenir mathématicien·ne autour de jeux
accompagnés par des médiatrices et médiateurs.
Becomtech :
Et si apprendre devenait un jeu ? Nous vous
proposons une série d’animations mêlant réflexion et amusement : un escape game captivant autour de la protection des données, le
jeu Inventeur ou inventrice pour
(re)découvrir celles et ceux qui ont façonné les innovations, la roue des questions numérique pour
tester ses connaissances, et une
activité cybersécurité pour s’initier aux bases du chiffrement. Des
activités accessibles à toutes et tous pour éveiller la curiosité et l’esprit
critique.
Association française d’Astronomie
Le 12 août 2026 une belle éclipse de Soleil sera
observable en France (92% d’occultation à Paris). Avec l’Association Française
d’Astronomie venez découvrir comment se produit une éclipse et comment
l’observer en toute sécurité ! Des observations du Soleil seront d’ailleurs
organisées au cours de la journée.
IEES
Paris – Sorbonne Université
Les
insectes ont-ils du nez ? Explorer l’univers olfactif des insectes
Les insectes perçoivent-ils les odeurs comme nous ? Peuvent-ils détecter des molécules que nous ne sentons pas ? Cet atelier invite le public à découvrir l’olfaction chez les insectes : comment les insectes « sentent-ils » sans nez ? Pourquoi certains dégagent-ils des odeurs désagréables ? Quelles odeurs guident leurs comportements ?
À travers un « loto des odeurs » interactif, les participants testeront leur propre odorat en identifiant des senteurs naturelles que les insectes rencontrent quotidiennement : fleurs, fruits, champignons, épices ou autres insectes. Cette expérience sensorielle permettra de comprendre les différences et similitudes entre notre perception olfactive et celle des insectes, tout en révélant le rôle crucial de l’olfaction dans leur survie, leur reproduction et leurs interactions écologiques.
L’Organisation des Colonies de Fourmis et l’Impact du Réchauffement Climatique
Les fourmis vivent en sociétés complexes (Reine et Ouvrières) et sont vitales pour l’écologie. Étant ectothermes, elles ne peuvent réguler leur température et sont très vulnérables au réchauffement climatique. Pour survivre à la chaleur, elles modifient leurs activités ou creusent plus profondément leurs nids, ce qui menace leur efficacité et leur survie. Cet atelier vise à sensibiliser le public à leur organisation sociale et à la gravité de l’impact du réchauffement sur ces insectes essentiels.
LIP6 – Sorbonne Université
Récréation algorithmique : résolution de problèmes d’optimisation combinatoire sous forme de jeu ludique
‘Étant donnée une carte routière, quel est le plus court chemin entre deux villes (disons, Paris et Toulouse) ?’ , et ‘Un voyageur de commerce doit visiter une et une seule fois certaines villes fixées, puis revenir à son point de départ. Quel est l’ordre de visite des villes qui minimise la distance totale parcourue par le voyageur ?’
Ces deux problèmes sont des problèmes d’optimisation combinatoire : il s’agit de trouver le meilleur chemin (ou tour) étant donné un nombre fini (mais très grand) de chemins (ou de tours). Cependant, il existe un algorithme efficace qui résout le premier problème (ce problème est dit facile), alors que l’on ne sait pas résoudre efficacement le deuxième problème (ce problème fait partie de la classe des problèmes difficiles).
Le but de cet atelier est de présenter, par des exemples, des problèmes d’optimisation combinatoire (faciles et difficiles), et de montrer pour certains de ces problèmes les algorithmes (méthodes de résolution automatique) les résolvant
Urbanescence
Une exposition : A la découverte de la biodiversité urbaine, et
bien plus encore ! L’écologie urbaine pour tous.tes
Depuis 3,8 milliards d’années, la vie s’appuie
sur la diversité et les interrelations entre les êtres vivants pour se
développer sur la planète Terre. Cette stratégie a montré son efficacité pour
survivre à plusieurs extinctions massives.
Le développement des villes s’inscrit-il dans ce
mouvement ? L’être humain peut-il encore rendre son territoire plus habitable ?
C’est ce que nous vous proposons d’explorer avec
nous le 4 février 2025 !
1 visite commentée toutes les heures (9h30, 10h30, 14h, 15h et 16h) par
petits groupes de 8/10 participants
Issue de nombreuses années d’études et
d’expérimentations sur les territoires urbains, l’association Urbanescence a
imaginé cette exposition qui nous plonge dans le monde de la biodiversité
urbaine.
A la croisée des chemins de l’écologie, de
l’urbanisme, du paysage et des usages, nous proposons ici une nouvelle manière
de penser et faire des villes écologiques et solidaires
Pôle
Enjeux Éducatifs Contemporains/DASCO
Biomimétisme, s’inspirer du vivant.
De tous temps, la nature a imaginé des solutions économes en
énergie et en matière pour résoudre des problèmes auxquels nous-mêmes sommes
confrontés. Le biomimétisme (bio= la vie, mimesis= imiter) est une discipline
qui étudie les meilleures idées de la nature pour ensuite les imiter et créer de
nouvelles technologies.
Les enfants découvriront le biomimétisme à travers un jeu portant
sur la diversité des inventions issues de l’observation de la nature. Ils
enquêteront aussi pour retrouver l’origine de l’invention du Velcro.
gratuit
Le Festival est en accès libre pour le grand public. La réservation est obligatoire pour les groupes scolaires et périscolaires.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS
