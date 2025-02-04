Festival le Pari(s) des Sciences Mairie du 18e arrondissement PARIS

Associations et institutions proposeront des stands interactifs, des expositions et la diffusion de courts-métrages scientifiques. Le festival sera ouvert aux publics scolaires (écoles élémentaires et collèges) le matin et au grand public et centres de loisirs l’après-midi.

La réservation est obligatoire pour les groupes scolaires et périscolaires Vous pouvez inscrire votre classe ou votre groupe ici

Programme :

Expositions :

Sorbonne Université : Histoire de la mer et découverte

du monde microscopique en BD

Convergences créations : Sensation Quantique

Urbanescence : écologie et biodiversité urbaine

diffusion de

courts-métrages scientifique par Association Science et Télévision

Stands-ateliers :

à partir de 6 ans

Les Passeurs de Curiosités : Mini-muséum ludique et

multisensoriel pour découvrir la biodiversité en ville

Juste 2.0° C : plastiquier (activité pour découvrir les

plastiques)

Les Petits Débrouillards IDF : comprendre la démarche

scientifique avec les Petits Débrouillards

Association Française d’Astronomie : présentation des

instruments d’astronomie, animation éclipse et observation du Soleil

Musée des égouts de Paris : visite des égouts en

réalité virtuelle et jeu sur la gestion de l’eau

PEEC (pôle enjeux éducatifs contemporains) de la DASCO :

Biomimétisme, s’inspirer du vivant

Cerveau en Seine : découvrir le fonctionnement du

cerveau

Les Contes du vivant : jeu de cartes autour d’un

podcast sur les oiseaux

Salon Culture et Jeux Mathématiques/Animath : jeux mathématiques

GDIE : découverte de la biodiversité parisienne à

partir d’outils ludiques interactifs

Club des Cellules Gliales/Collège de France : Voyage au cœur du cerveau

LIP6 – Sorbonne Université : Récréation algorithmique : résolution de problèmes d’optimisation combinatoire sous forme de jeu ludique

à partir de 9 ans

Ligue de l’enseignement, fédération de Paris : atelier

sur la neuroplasticité et les stratégies d’apprentissage

Forum Météo & Climat : comprendre le changement

climatique à travers des questions ludiques et captivantes/quiz

AFPER : défis scientifiques et expériences

iEES Paris – Sorbonne Université : l’organisation des Colonies de Fourmis et l’Impact du Réchauffement Climatique et les insectes ont-ils du nez ? Explorer l’univers olfactif des insecte

à partir du collège

Becomtech : découverte du numérique par un espace game,

un jeu sur les inventeurs et inventrices, une activité cybersécurité

Arbre des connaissances : jeu pour apprendre à débattre

sur le numérique et sur l’environnement, quiz sur les addictions

Ikigai-Games for Citizens : jeux multidisciplinaires

(écologie numérique, intelligences, archéologie)

Math.en.JEANS : présentation de travaux réalisés par

élèves

ASTS : jeu de société sur l’esprit critique

Inria-Sorbonne Université : Apprenti Illustrator,

reconnaissance des dessins par l’IA

Description détaillée de quelques activités

Animath/ Salon Culture et Jeux

Mathématiques

Le Salon Culture et

Jeux Mathématiques proposera un échantillon des activités habituellement

présentées lors de l’événement, grâce à la participation de plusieurs

partenaires : l’association Science Ouverte, le Comité International de Jeux

Mathématiques (CIJM) et le Palais de la découverte. Ces acteurs illustreront la

diversité des formats proposés lors de l’événement. En détail :

– Le CIJM proposera des jeux mathématiques et des

défis logiques, stratégiques et géométriques, accessibles à partir de 7 ans.

– Science Ouverte animera des activités de construction, à partir de 6 ans.

– L’unité Mathématiques du Palais de la découverte présentera ses « récréations

mathématiques », invitant le public à devenir mathématicien·ne autour de jeux

accompagnés par des médiatrices et médiateurs.

Becomtech :

Et si apprendre devenait un jeu ? Nous vous

proposons une série d’animations mêlant réflexion et amusement : un escape game captivant autour de la protection des données, le

jeu Inventeur ou inventrice pour

(re)découvrir celles et ceux qui ont façonné les innovations, la roue des questions numérique pour

tester ses connaissances, et une

activité cybersécurité pour s’initier aux bases du chiffrement. Des

activités accessibles à toutes et tous pour éveiller la curiosité et l’esprit

critique.

Association française d’Astronomie

Le 12 août 2026 une belle éclipse de Soleil sera

observable en France (92% d’occultation à Paris). Avec l’Association Française

d’Astronomie venez découvrir comment se produit une éclipse et comment

l’observer en toute sécurité ! Des observations du Soleil seront d’ailleurs

organisées au cours de la journée.

IEES

Paris – Sorbonne Université

Les

insectes ont-ils du nez ? Explorer l’univers olfactif des insectes

Les insectes perçoivent-ils les odeurs comme nous ? Peuvent-ils détecter des molécules que nous ne sentons pas ? Cet atelier invite le public à découvrir l’olfaction chez les insectes : comment les insectes « sentent-ils » sans nez ? Pourquoi certains dégagent-ils des odeurs désagréables ? Quelles odeurs guident leurs comportements ?

À travers un « loto des odeurs » interactif, les participants testeront leur propre odorat en identifiant des senteurs naturelles que les insectes rencontrent quotidiennement : fleurs, fruits, champignons, épices ou autres insectes. Cette expérience sensorielle permettra de comprendre les différences et similitudes entre notre perception olfactive et celle des insectes, tout en révélant le rôle crucial de l’olfaction dans leur survie, leur reproduction et leurs interactions écologiques.

L’Organisation des Colonies de Fourmis et l’Impact du Réchauffement Climatique

Les fourmis vivent en sociétés complexes (Reine et Ouvrières) et sont vitales pour l’écologie. Étant ectothermes, elles ne peuvent réguler leur température et sont très vulnérables au réchauffement climatique. Pour survivre à la chaleur, elles modifient leurs activités ou creusent plus profondément leurs nids, ce qui menace leur efficacité et leur survie. Cet atelier vise à sensibiliser le public à leur organisation sociale et à la gravité de l’impact du réchauffement sur ces insectes essentiels.

LIP6 – Sorbonne Université

Récréation algorithmique : résolution de problèmes d’optimisation combinatoire sous forme de jeu ludique

‘Étant donnée une carte routière, quel est le plus court chemin entre deux villes (disons, Paris et Toulouse) ?’ , et ‘Un voyageur de commerce doit visiter une et une seule fois certaines villes fixées, puis revenir à son point de départ. Quel est l’ordre de visite des villes qui minimise la distance totale parcourue par le voyageur ?’

Ces deux problèmes sont des problèmes d’optimisation combinatoire : il s’agit de trouver le meilleur chemin (ou tour) étant donné un nombre fini (mais très grand) de chemins (ou de tours). Cependant, il existe un algorithme efficace qui résout le premier problème (ce problème est dit facile), alors que l’on ne sait pas résoudre efficacement le deuxième problème (ce problème fait partie de la classe des problèmes difficiles).

Le but de cet atelier est de présenter, par des exemples, des problèmes d’optimisation combinatoire (faciles et difficiles), et de montrer pour certains de ces problèmes les algorithmes (méthodes de résolution automatique) les résolvant

Urbanescence

Une exposition : A la découverte de la biodiversité urbaine, et

bien plus encore ! L’écologie urbaine pour tous.tes

Depuis 3,8 milliards d’années, la vie s’appuie

sur la diversité et les interrelations entre les êtres vivants pour se

développer sur la planète Terre. Cette stratégie a montré son efficacité pour

survivre à plusieurs extinctions massives.

Le développement des villes s’inscrit-il dans ce

mouvement ? L’être humain peut-il encore rendre son territoire plus habitable ?

C’est ce que nous vous proposons d’explorer avec

nous le 4 février 2025 !

1 visite commentée toutes les heures (9h30, 10h30, 14h, 15h et 16h) par

petits groupes de 8/10 participants

Issue de nombreuses années d’études et

d’expérimentations sur les territoires urbains, l’association Urbanescence a

imaginé cette exposition qui nous plonge dans le monde de la biodiversité

urbaine.

A la croisée des chemins de l’écologie, de

l’urbanisme, du paysage et des usages, nous proposons ici une nouvelle manière

de penser et faire des villes écologiques et solidaires

Pôle

Enjeux Éducatifs Contemporains/DASCO

Biomimétisme, s’inspirer du vivant.

De tous temps, la nature a imaginé des solutions économes en

énergie et en matière pour résoudre des problèmes auxquels nous-mêmes sommes

confrontés. Le biomimétisme (bio= la vie, mimesis= imiter) est une discipline

qui étudie les meilleures idées de la nature pour ensuite les imiter et créer de

nouvelles technologies.

Les enfants découvriront le biomimétisme à travers un jeu portant

sur la diversité des inventions issues de l’observation de la nature. Ils

enquêteront aussi pour retrouver l’origine de l’invention du Velcro.

Le 4 février 2026, la Mairie du 18e arrondissement accueille la deuxième édition du festival le Pari(s) des Sciences. Venez découvrir les sciences en expérimentant, jouant et manipulant !

Le mercredi 04 février 2026

de 14h00 à 17h00

Le mercredi 04 février 2026

de 09h00 à 11h30

gratuit

Le Festival est en accès libre pour le grand public. La réservation est obligatoire pour les groupes scolaires et périscolaires.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

