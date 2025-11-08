Festival Le Pic du Jeu TARBES Tarbes

2025-11-08

2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

L’association Le Pion De Fer vous souhaite la bienvenue à la 3ème édition de ce festival du jeu de société à Tarbes.

Un week-end 100 % jeux de société vous attend, en famille ou entre amis découvertes, nouveautés, aventures… Amusez-vous, testez, partagez !

SAMEDI 10h 23h

DIMANCHE 10h 18h

AU PROGRAMME

– Jeux de société pour toute la famille jeux traditionnels jeux en bois

– Tournois Dune, Skyjo, Skull King et jeux d’enfants

– Jeux de rôle Initiations Jeu de rôle Loup garou géant Murder Party Escape Game Spectacles vivants Jeux TV

Infos pratiques

– Point de vente Jeux de société et figurines sur place

– Buvette et restauration maison sur place

– Tombolas tout le week-end

Alors, préparez-vous à plonger dans l’univers fascinant des jeux de société, à faire de nouvelles rencontres et à vivre des expériences mémorables !

> Pour tout savoir sur le Pic du Jeu Voir Site internet (bloc Coordonnées)

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie lepiondefer@gmail.com

English :

The association Le Pion De Fer welcomes you to the 3rd edition of this board game festival in Tarbes.

A weekend of 100% board games awaits you, with family or friends: discoveries, novelties, adventures? Enjoy, test and share!

SATURDAY: 10am 11pm

SUNDAY: 10am 6pm

ON THE PROGRAM

– Board games: for the whole family traditional games wooden games

– Tournaments: Dune, Skyjo, Skull King and children’s games

– Role-playing: Role-playing Initiations Giant Werewolf Murder Party Escape Game Live Shows TV Games

Practical info

– Board games and figurines for sale on site

– Refreshment bar and home-cooked meals on site

– Tombolas all weekend long

So get ready to plunge into the fascinating world of board games, meet new people and enjoy memorable experiences!

> To find out more about Le Pic du Jeu: See Website (Contact block)

German :

Der Verein Le Pion De Fer heißt Sie herzlich willkommen zur 3. Ausgabe dieses Festivals für Gesellschaftsspiele in Tarbes.

Ein Wochenende voller Gesellschaftsspiele erwartet Sie, ob mit der Familie oder mit Freunden: Entdeckungen, Neuheiten, Abenteuer? Amüsieren Sie sich, testen Sie, teilen Sie mit anderen!

SAMSTAG 10h 23h

SONNTAG 10h 18h

AUF DEM PROGRAMM

– Gesellschaftsspiele: für die ganze Familie traditionelle Spiele Holzspiele

– Turniere: Dune, Skyjo, Skull King und Kinderspiele

– Rollenspiele: Rollenspiel-Einführungen Riesen-Werwolf Murder Party Escape Game Live-Shows TV-Spiele

Praktische Infos

– Verkaufsstelle Gesellschaftsspiele und Figuren vor Ort

– Erfrischungsstände und hausgemachte Speisen vor Ort

– Tombolas das ganze Wochenende über

Machen Sie sich also bereit, in die faszinierende Welt der Brettspiele einzutauchen, neue Bekanntschaften zu schließen und unvergessliche Erfahrungen zu machen!

> Weitere Informationen zu Le Pic du Jeu: Siehe Website (Block Kontaktdaten)

Italiano :

L’associazione Le Pion De Fer vi dà il benvenuto alla terza edizione di questo festival del gioco da tavolo a Tarbes.

Vi aspetta un weekend di giochi da tavolo al 100%, in famiglia o con gli amici: scoperte, nuove uscite, avventure? Divertitevi, provate e condividete!

SABATO: dalle 10.00 alle 23.00

DOMENICA: dalle 10.00 alle 18.00

SUL PROGRAMMA

– Giochi da tavolo: per tutta la famiglia giochi tradizionali giochi in legno

– Tornei: Dune, Skyjo, Skull King e giochi per bambini

– Giochi di ruolo: iniziazione al gioco di ruolo Lupo mannaro gigante Omicidio Party Escape Game Spettacoli dal vivo Giochi televisivi

Informazioni pratiche

– Giochi da tavolo e figurine in vendita sul posto

– Bar e cucina casalinga in loco

– Tombole per tutto il fine settimana

Preparatevi quindi a immergervi nell’affascinante mondo dei giochi da tavolo, a conoscere nuove persone e a vivere esperienze memorabili!

> Per ulteriori informazioni sul Pic du Jeu: consultare il sito web (blocco dei contatti)

Espanol :

La asociación Le Pion De Fer le da la bienvenida a la 3ª edición de este festival de juegos de mesa en Tarbes.

Le espera un fin de semana 100% de juegos de mesa, en familia o con amigos: descubrimientos, novedades, aventuras? ¡Diviértase, pruebe y comparta!

SÁBADO: de 10.00 a 23.00 h

DOMINGO: 10.00 h 18.00 h

EN EL PROGRAMA

– Juegos de mesa: para toda la familia juegos tradicionales juegos de madera

– Torneos: Dune, Skyjo, Skull King y juegos infantiles

– Juegos de rol: Iniciación a los juegos de rol Hombre lobo gigante Asesinato Party Escape Game Espectáculos en vivo Juegos de televisión

Información práctica

– Juegos de mesa y figuras a la venta in situ

– Bar y comida casera in situ

– Tómbolas durante todo el fin de semana

Prepárese para sumergirse en el fascinante mundo de los juegos de mesa, conocer gente nueva y vivir experiencias inolvidables

> Para más información sobre el Pic du Jeu: Consulte el sitio web (Datos de contacto bloqueados)

