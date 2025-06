Festival le plein air 12h de musique Challerange 12 juillet 2025 07:00

Ardennes

Festival le plein air 12h de musique Challerange Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Groupes et artistes au programme No Way Toxic Grogs Resto Basket Une touche d’optimiste Buvette et food-trucks

Challerange 08400 Ardennes Grand Est

English :

Bands and artists on the program: No Way Toxic Grogs Resto Basket Une touche d’optimiste Refreshment bar and food trucks

German :

Gruppen und Künstler auf dem Programm: No Way Toxic Grogs Resto Basket Une touche d’optimiste Buvette et food-trucks

Italiano :

Band e artisti in programma: No Way Toxic Grogs Resto Basket Une touche d’optimiste Punto di ristoro e food truck

Espanol :

Bandas y artistas del programa: No Way Toxic Grogs Resto Basket Une touche d’optimiste Barra de refrescos y food trucks

L’événement Festival le plein air 12h de musique Challerange a été mis à jour le 2025-06-19 par Ardennes Tourisme