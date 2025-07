Festival le Plein du Super Cinéma en plein air Rue Océane Lairoux

Rue Océane Plaine des Loutres Lairoux Vendée

Début : 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-07-18 23:00:00

2025-07-18

Un cinéma en plein air s’installe à Lairoux !

Le vendredi 18 juillet, à la tombée de la nuit, la plaine des Loutres se transforme en salle de cinéma sous les étoiles

️ Grâce à La Boîte Carrée et son festival itinérant Le Plein de Super, installez-vous confortablement en famille ou entre amis et laissez-vous embarquer par une sélection de courts-métrages pleins de poésie, d’humour et d’émotion.

Dès 20h, venez profiter d’un moment convivial avec :

Jeux de palet et autres jeux en bois

Musique d’ambiance

Restauration sur place pour régaler petits et grands tout au long de la soirée

Dans le bourg Plaine des Loutres

Une soirée d’été gratuite et ouverte à tous, à vivre sous les étoiles dans une ambiance simple et chaleureuse. .

Rue Océane Plaine des Loutres Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr

English :

Festival le Plein du Super Open-air cinema

German :

Festival le Plein du Super Freiluftkino

Italiano :

Festival le Plein du Super Cinema all’aperto

Espanol :

Festival le Plein du Super Cine al aire libre

