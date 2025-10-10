Festival Le Pressoir Espace culturel René Lazare Targon

Espace culturel René Lazare Allée d’Amour Targon Gironde

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

2025-10-10

Depuis 2010, le Pressoir fait pétiller Targon en célébrant la fin des vendanges avec une énergie contagieuse. Pour son 15ème anniversaire, ce festival devenu incontournable promet un cru exceptionnel !

Rendez-vous festif, familial et généreux, le Pressoir mêle fanfares en folie, concerts vitaminés, spectacles de rue hauts en couleur, expositions, jeux, ateliers participatifs et autres moments insolites à partager entre petits et grands.

Ici, la fête est libre à tous chacun participe à hauteur de ses moyens. Venez vibrer, danser, rire et célébrer ensemble ce temps fort automnal placé sous le signe de la musique, de la création et de la convivialité ! .

Espace culturel René Lazare Allée d’Amour Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 50 04 acrocs.prods@gmail.com

