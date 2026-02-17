Festival Le Printemps Dans les Prés Fichaux

Boulevard de la République Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:00:00

fin : 2026-04-11 20:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

La Guinguetterie à Bourges propose un festival, Festival Le Printemps Dans les Prés Fichaux.

Deux jours pour vibrer et danser en plein air au rythme des meilleurs sons techno, house, latino et électro ! Dans un cadre magique baigné de soleil, laissez-vous porter par une ambiance festive et des vibes enivrantes du matin jusqu’au bout de la nuit… Une seule envie que la fête ne s’arrête jamais !

Des artisans locaux seront présents pour l’occasion. .

Boulevard de la République Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Guinguetterie0@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Guinguetterie in Bourges offers a festival, Festival Le Printemps Dans les Prés Fichaux.

L’événement Festival Le Printemps Dans les Prés Fichaux Bourges a été mis à jour le 2026-02-17 par OT BOURGES