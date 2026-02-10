Festival le Printemps de l’Inde danse & musique Théâtre du Scènacle Besançon

Festival le Printemps de l’Inde danse & musique

Théâtre du Scènacle 6 rue de la Vieille Monnaie Besançon

Gratuit

2026-03-21 17:00:00

2026-03-22

2026-03-21

Le Printemps de l’Inde met les arts classiques de l’Inde et plus globalement la culture indienne à l’honneur concerts de musique indienne, spectacle de danse, ateliers découverte, restauration indienne…

Dans l’écrin du théâtre du Scènacle, les concerts pourront être non amplifiés et préserver l’acoustique naturelle des instruments, tout en favorisant la proximité du public.

Le festival accueille des artistes professionnels passionnés, venus des quatre coins de France, qui suivent des enseignements traditionnels en Inde et transmettent des esthétiques variées.

Assister au festival c’est ainsi rencontrer des artistes aux parcours atypiques, entre deux pays, entre deux cultures, qui s’efforcent de rendre le plus sincèrement possible un art étudié durant de longues années.

Cette grande soirée est imaginée comme un voyage immersif et coloré au gré des traditions esthétiques de l’Inde musique de l’Inde du Nord, genre Dhrupad (chant, violon, percussion pakhawaj) et Khyal (flûte indienne bansuri et percussions tablas), danse de l’Inde du Sud (Bharat Natyam).

Sur place une petit restauration indienne sera assurée par l’association Miroirs du Monde.

En périphérie du festival, deux ateliers découverte seront proposés au public et ouvert à tous sans pré-requis atelier de musique hindoustani (chant & introduction au bansuri), atelier de danse indienne du Sud. .

Théâtre du Scènacle 6 rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000

